“Bravo quel centrocampista”. Ma è una bambina di 10 anni del Forlimpopoli, il Sassuolo la ingaggia

«Quel centrocampista ci interessa, vorremmo fargli un provino». Lo ha detto un osservatore del Sassuolo, società affiliata al Forlimpopoli, venuto ad assistere a una partita tra giovanissimi. Ma quel centrocampista in realtà era una ragazzina di 10 anni che adesso è stata selezionata per la società emiliana, anche se visti l’impegni della famiglia e la giovane età, è stato raggiunto un accordo per farla allenare a Sassuolo solo una volta ogni due settimane, oltre a partecipare ad alcuni tornei. Perché i dirigenti emiliani Emma Lodi, questo il nome della ragazzina che compirà 11 anni a marzo, non la vogliono proprio perdere di vista.

