A Forlimpopoli il torneo di Beerpong più grande d’Italia: 256 coppie in gara

Torna il torneo di Beerpong più grande d’Italia, venerdì 14 giugno nel parcheggio del Palapicci di Forlimpopoli l’evento che ormai da anni si è affermato come il più grande nel suo genere. La serata organizzata dalla neonata Frampula Events Aps vuole essere una festa cittadina a tutto tondo che raccoglie curiosi e partecipanti da tutta la penisola, con più di mille persone attese.

Un evento che per la sua 20° edizione ha deciso di ampliare i propri orizzonti, con la festa che si aprirà dalle ore 19 e la possibilità di mangiare nei tre stand presenti, l’ingresso alla serata sarà completamente gratuito. Spazio poi dalle 20.30 al torneo con le 256 coppie iscritte pronte a sfidarsi all’ultimo bicchiere con DJ set proposto da Nicola Boccia per tutta la serata. Per l’organizzazione si ringrazia la protezione civile per il suo supporto.

Il Beerpong è un gioco in cui in un tavolo da birreria si dispongono dieci bicchieri pieni d’acqua a piramide sulle due estremità. Ogni squadra deve “fare canestro” nei bicchieri avversari usando una pallina da ping pong. Ogni componente di una squadra ha “in dotazione” una lattina di birra a testa durante la partita.