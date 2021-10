Forlimpopoli: “un bosco da favola”, sabato una passeggiata con letture allo Spinadello

Proseguono gli eventi allo Spinadello, il programma degli appuntamenti prevede sabato 16 ottobre “Un bosco da favola”: una camminata con letture per bambini all’interno dell’area verde che circonda l’acquedotto, appuntamento realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli, Unica Reti Spa, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Una guida escursionistica farà conoscere il patrimonio naturale presente nel bosco e una lettrice leggerà albi illustrati scelti per la delicatezza e la profondità con cui possono raggiungere il bambino che li ascolta. L’evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti, non è richiesto Green Pass come da disposizioni per escursioni all’aperto.

Informazioni



Durata prevista: un’ora e mezza Ritrovo: ore 15 presso l’ex acquedotto Spinadello, Via Ausa Nuova 741, Forlimpopoli. Indicazioni stradali: https://goo.gl/maps/z6LwS6NchF32

Prezzo: un bimbo 7 euro, due bimbi (fratelli) 12 euro, adulti 3 euro. Prenotazione obbligatoria, tramite email o telefono. Contatti su www.boschiromagnoli.it

Guida: Marco Clarici, guida ambientale escursionistica