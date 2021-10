Forlimpopoli, provoca incidente e aggredisce i carabinieri

Ha aggredito prima verbalmente la donna con la quale aveva avuto un lieve incidente, poi anche i carabinieri intervenuti per cercare di calmarla. Minacciando anche di aizzare contro i militari i grossi cani che aveva in macchina. Una donna straniera di 49 anni, operaia residente a Bertinoro, è stata arrestata dai Carabinieri con le accuse di minacce, lesioni, resistenza e danneggiamento, tutto aggravato dall’averlo commesso contro pubblici ufficiali, oltre che per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.