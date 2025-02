Volo Forlì-Vienna da 39,99 euro: si comincia il 22 giugno

È Vienna la novità, in doppia chiave incoming-outgoing, che GoToFly presenta a Forlì, con frequenza settimanale (la domenica - decollo dal “Ridolfi” alle 7.30, arrivo a Vienna alle 8.45; partenza da Vienna alle 14.15, arrivo a Forlì alle 15.30). Si parte dal prossimo 22 giugno e fino al 28 settembre (tariffe in vendita da 39,99 euro).

L’Austria, insieme a Germania e Svizzera, fa parte dell’area dei Paesi Dach che tradizionalmente scelgono l’Italia, la Romagna e la sua Riviera per trascorrere periodi più o meno lunghi di vacanza e riposo anche in concomitanza delle principali festività religiose e nazionali. In poco più di un’ora sarà possibile raggiungere, partendo dall’aeroporto di Forlì in direzione dello scalo di Vienna-Schwechat, annoverato tra i 20 più importanti del Centro Europa, una delle mete più belle e affascinanti del Vecchio Continente.