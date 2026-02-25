Voli Ryanair da Forlì per Londra e Cagliari: ecco le novità per l’estate 2026

Nuovi voli Ryanair da Rimini e da Forlì. Lo ha annunciato oggi la compagnia low cost.
L’Emilia-Romagna, decisa a far decollare gli aeroporti minori della regione, raccoglie i primi frutti dell’abolizione della council tax negli scali che non raggiungono i 700.000 passeggeri all’anno. Ryanair, infatti, ha annunciato nuove rotte per Forlì, Parma e Rimini. La richiesta di potenziare il traffico in tre dei quattro aeroporti regionali era arrivata ai vertici della compagnia irlandese dallo stesso governatore Michele De Pascale nell’ambito della strategia della Regione per il rilancio delle società aeroportuali emiliano-romagnole, approvata dal Governo nell’ultima legge di bilancio grazie a un emendamento proposto dai parlamentari emiliano-romagnoli di maggioranza e minoranza.