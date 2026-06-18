Voli Ryanair da Forlì e Rimini, promozione da 29,99 euro: “Da Cagliari a Manchester, ecco le destinazioni”

Ryanair ha annunciato oggi (giovedì 18 giugno) il suo più grande operativo estivo di sempre in Emilia-Romagna per il 2026, con oltre 5.3 milioni di posti nella regione (+5%).

Ryanair offre 3 rotte a Forlì, incluse 2 nuove rotte per Cagliari e Londra Stansted. Su Rimini le rotte sono 12, incluse 4 nuove rotte per Wrocław, Manchester, Colonia e Catania.

Per celebrare una crescita record a Forlì, Parma e Rimini, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 29,99 euro per viaggiare, disponibile da oggi per la prenotazione tramite l’app Ryanair, soggetta a disponibilità.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Come compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo più grande operativo estivo di sempre in Emilia-Romagna, con il record di 5.3 milioni di posti (+5%) nella Regione. Questo include una significativa espansione a Forlì, Parma e Rimini, dove trasporteremo oltre 700.000 passeggeri all’anno e lanceremo 9 nuove rotte: 2 da Forlì verso Cagliari e Londra Stansted, 3 da Parma verso Tirana, Reggio Calabria e Londra Stansted, e 4 da Rimini verso Wroclaw, Manchester, Colonia e Catania. Questa crescita fa seguito alla decisione dell’Emilia-Romagna di abolire l’addizionale municipale di 6,50 euro negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini a partire dal 1° gennaio 2026. La decisione del Presidente de Pascale favorevole alla crescita garantirà più tariffe basse, più rotte, maggiori opportunità per il turismo e una connettività più forte per l’Emilia-Romagna”.