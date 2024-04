Voli da Forlì per Sicilia, Sardegna e Grecia: le mete del network Go to fly

Decolla la stagione estiva dell’aeroporto Luigi Ridolfi. Lo scalo di via Seganti, infatti, continua la sua attività con i voli operati da Ryanair per Palermo e Katowice. Bisognerà attendere ancora invece per i collegamenti del network Go to fly di Fa, società di gestione dell’infrastruttura forlivese. Ad ogni modo, l’aeroporto di Forlì sarà collegato con 12 destinazioni tra Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania. I voli saranno effettuati da una flotta di Boing 737 di Air Mediterranean. Le destinazioni saranno sostanzialmente per l’Italia verso le isole. In Sardegna si vola su Olbia (3 voli alla settimana dal 13 giugno al 15 settembre) e Cagliari (2 voli alla settimana nello stesso periodo). La Sicilia, invece, avrà come destinazioni servite Trapani (1 volta alla settimana dal 15 giugno al 14 settembre) e Catania (2 volte alla settimana dal 15 giugno al 25 ottobre), mentre per le isole minori sono fissati i collegamenti per Pantelleria (1 volo settimanale dal 15 giugno al 14 settembre) e Lampedusa (3 voli settimanali dal 13 giugno al 15 settembre, anche se, come annunciato in occasione del volo “speciale” per Praga per presentare la collaborazione con Air Mediterranean, Fa sta pensando di portare a 4 le frequenze settimanali dato che Lampedusa è una delle mete più gettonate per le vacanze estive). Si tratta quindi di destinazioni tipicamente vocate al turismo balneare. Stesso principio ha guidato la scelta delle rotte estere di Go to fly, tutte in Grecia. Forlì coprirà in modo capillare le isole greche dello Ionio con voli per Zante( 1 volta alla settimana dal 24 giugno al 9 settembre), Cefalonia (sempre 1 frequenza settimanale dal 24 giugno al 9 settembre) , Corfù (1 volo alla settimana dal 24 giugno al 9 settembre) e Lefkada (dal 21 giugno al 6 settembre una frequenza settimanale), mentre nell’Egeo arriverà all’isola di Karpathos (un volo a settimana dal 21 giugno al 13 settembre). Dal 27 maggio , invece, riprenderà il collegamento tra Forlì e Tirana con tre voli settimanali fino al 25 ottobre. Infine, Ryanair è operativa con i voli per Palermo e Katowice. La compagnia irlandese collega la città mercuriale con il capoluogo siculo tre volte alla settimana (la domenica, il martedì e il sabato fino al 26 ottobre), mentre la Polonia può essere raggiunta dallo scalo di via Seganti la domenica e il mercoledì fino al 23 ottobre.