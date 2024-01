Voli da Forlì per Olbia, Cagliari, Catania: tutte le novità del 2024

A Forlì lo scalo di via Seganti lancia la stagione estiva 2024, ma da aprile non ci sarà più la tratta Forlì-Palermo operata da Ryanair. Andiamo con ordine. Con tre aeromobili 737, di cui due forniti direttamente da Air Mediterranean, l’aeroporto Ridolfi collegherà principalmente le isole. In Italia si vola per Olbia, Cagliari, Catania, Pantelleria, Lampedusa e Trapani. “Sulla Palermo c’è da fare una precisazione - dice Andrea Gilardi - è di qualche giorno fa la decisione di Ryanair di sospendere il collegamento con Palermo con tutti i voli in partenza dagli scali minori in Italia. Stiamo valutando se sostituirci o affidare la tratta ad altra compagnia”. Per l’estero l’infrastruttura forlivese da marzo si collegherà con Tirana, mentre dall’estate con Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpatos. Resta il volo per Katowice operato da Ryanair. I biglietti sono in vendita da oggi su goto-fly.it a partire da 39,90 euro.