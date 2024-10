Presentato al Ttg di Rimini il nuovo piano operativo di voli dell’aeroporto di Forlì.

Per l’inverno sono previsti 2 voli settimanali su Atene, 4 su Catania, 2 su Trapani oltre ad altri 2 voli che Go to Fly gestirà sulla tratta Verona-Trapani. In vista dell’estate 2025, è già certa la riconferma dei voli da Forl’ per Isole greche, Sicilia, Lampedusa e Sardegna.