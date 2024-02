Voli da Forlì a Lampedusa in crescita: Sicilia, Sardegna, Grecia e Albania le destinazioni del “Ridolfi” con tariffe da 39,90 euro

L’aeroporto Ridolfi di Forlì dice addio agli aeromobili turboelica di piccole e medie dimensioni utilizzati la scorsa stagione. Affidando le 12 destinazioni del network Gotofly della Summer season esclusivamente a Boeing 737. E arrivano buoni risultati dalla vendita dei biglietti già dalle prime settimane di promozione, con tariffe da 39,90 euro.

Forlì Airport è impegnata al fianco di molte agenzie di viaggio della Romagna: a oltre 100 agenti delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e della Repubblica di San Marino saranno illustrati tutti i dettagli del network Gotofly, compresa la rinnovata collaborazione con il tour operator Mysunsea di Bologna. Su Lampedusa, considerata una richiesta in rapidissima ascesa, ci saranno tre voli a settimana e non più due. Più nel dettaglio, le 12 destinazioni raggiungibili da Forlì attraverso il network Gotofly sono, in Sicilia: Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; in Sardegna: Olbia e Cagliari; in Grecia: Lefkada, Zante, Cefalonia, Corfù e Karpathos; Tirana in Albania.