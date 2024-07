Vittorio Sgarbi licenzia Sauro Moretti: la vertenza con lo storico collaboratore forlivese finisce in tribunale

Vittorio Sgarbi licenzia il forlivese Sauro Moretti, suo storico ex collaboratore. Come ha anticipato Dagospia, si interrompe in maniera traumatica un rapporto che sembrava indissolubile . “Tra me e Vittorio c’è una profonda amicizia - racconta Moretti- in questo ultimo anno e mezzo più volte, insieme al mio avvocato, abbiamo cercato di trovare un accordo ma dall’altra parte non c’è mai stata risposta”. Da mesi, in particolare da quando Sgarbi era diventato sottosegretario alla cultura con l’insediamento del Governo Meloni, si era aperta una crisi fino ad arrivare al licenziamento formale nel mese scorso. Sauro Moretti, difeso dall’avvocato forlivese Matteo Pavanetto, dovrà presentarsi al Tribunale di Macerata il prossimo 15 gennaio 2025.