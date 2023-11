Violenza sulle donne, incontro con gli studenti sabato a Forlì

Il Tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne incontra e presenta agli studenti delle scuole superiori che hanno aderito, lo spettacolo “Briciole“ di e con Stefania Paternò, in occasione della giornata internazionale Onu contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per sabato in sala Santa Caterina dalle 9.30. “Briciole” è un monologo che pone l’attenzione sulle relazioni tossiche e in modo particolare sul narcisismo patologico. Lo spettacolo nasce con l’intento di far sorridere il pubblico e di fargli esorcizzare un dolore perché l’autrice pensa che non ci sia modo migliore che comunicare un dolore attraverso la risata, in modo da poterlo comprendere ancora più in profondità, per poi attuare un distacco e liberarsene. E così tra una risata e una lacrima, una canzone ed un’altra risultando un vero e proprio one woman show, si viene catapultati dentro il mondo della protagonista, un mondo variopinto, ricco di colpi di scena e profonde riflessioni sulla sua vita.