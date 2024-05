Una poderosa bomba d’acqua che le condotte fognarie non riuscivano a contenere, con l’acqua ad uscire dai tombini per trovare sfogo. Tutto il centro storico è andato in sofferenza, con le strade principali allagate. Allagato il sottopasso di via Gorizia, con un’auto bloccata e l’intervento del carro attrezzi in corso per liberarla. Problemi anche sulla tangenziale e grande allarme nei quartieri alluvionati. Le strade nel giro di pochi minuti si sono trasformate in veri e propri ruscelli, con grossi disagi segnalati nel sottopasso di via Bertini e in zona Cà Ossi. Segnalati rami e alberi caduti in più arterie del centro come via Monari e via Dragoni. Segnalati danni e disagi anche a Forlimpopoli. Dopo mezzora di grandi difficoltà, la situazione ha lentamente iniziato a normalizzarsi attorno alle 16.