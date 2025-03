“Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena: all’organico mancano 59 persone”, la denuncia della Cgil

“La situazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è sempre più critica”. Lo denuncia la Cgil Forlì-Cesena in una nota: “La carenza di personale sta mettendo a rischio l’efficienza del dispositivo di soccorso dei cittadini ed il benessere degli operatori. La FP CGIL Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena denuncia un quadro allarmante e chiede interventi urgenti per garantire la sicurezza del territorio e la tutela dei lavoratori.

Dai dati ufficiali emerge che il personale attualmente in servizio è di 233 unità, a fronte delle 292 previste. Questo significa che 59 vigili mancano all’appello, con un impatto diretto sulla capacità operativa del Comando. Ancora più preoccupante è la situazione del personale qualificato: su 90 Capi Squadra e Capi Reparto previsti, ne sono in servizio solo 64, con un deficit del 29%. Inoltre, entro la fine di marzo, altri 16 vigili partiranno per il corso di qualificazione a Capo Squadra, restando assenti dal servizio per tre mesi”.