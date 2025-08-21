“Via Romagna”: 230 cartelli dedicati ai percorsi ciclistici nel territorio di Forlì-Cesena

La Provincia di Forlì-Cesena avvia il progetto “Via Romagna – una rete di percorsi ciclopedonali”, con l’obiettivo di rendere più accessibile e attrattivo l’itinerario dedicato agli amanti della bicicletta e delle passeggiate. Grazie a un investimento complessivo di 394.000 euro – metà provenienti dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) e metà da risorse provinciali – saranno realizzate nuove segnaletiche, aree di sosta attrezzate e interventi di manutenzione straordinaria lungo i tracciati che attraversano i Comuni di Castrocaro, Bertinoro, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Forlì, Forlimpopoli e Sarsina. Il progetto si inserisce all’interno del più ampio itinerario ciclabile regionale che coinvolge anche le province di Ferrara, Ravenna e Rimini e prevede la tabellazione completa della Via Romagna, un percorso di 462 km da Comacchio a San Giovanni in Marignano che attraverserà anche il nostro entroterra provinciale.

Il progetto prevederà la tabellazione completa dei tracciati delle Granfondo del territorio di Forlì-Cesena: Granfondo Nove Colli e Granfondo Via del Sale.