Via Crucis e processioni nel Forlivese

Il Venerdì Santo in cui i cristiani celebrano la Passione di Cristo, ai riti della via Crucis, si aggiungono soprattutto nell’alto Appennino, processioni che insieme al carattere religioso rinnovano antiche tradizioni che rappresentano la cultura di questi territori.

Si tratta anche di rievocazioni storiche con soldati romani, incappucciati delle Misericordie e statue di cartapesta datate di qualche secolo.

Il programma

La processione più famosa ha luogo a Portico (alle 21) partendo dalla chiesa di Santa Maria in Girone per terminare davanti a quella della Madonna del Sangue. Animata da 60 figuranti, soldati a cavallo con elmi e scudi, un legionario romano su una biga trainata da cavalli e le pie donne, vede fra i protagonisti il sindaco Maurizio Monti che impersona Ponzio Pilato e si laverà le mani sul balcone dell’ex palazzo municipale, l’assessore Caterina Mordenti nelle vesti della Madonna e il rocchigiano Fausto Guidi che interpreta l’apostolo Pietro. Il corteo guidato dal sacerdote boliviano Rudy Viscarra illuminato da 400 torce ed accompagnato dalle musiche della banda farà rotta verso il Calvario nel piazzale del cimitero con tre soste. Altre processioni si svolgono nel Tramazzo. A Tredozio con partenza dalla chiesa di San Michele il corteo compie il giro del centro con l’immagine di Gesù Morto e della Madonna Addolorata, a Modigliana (alle 20.30) celebrazione della Passione e processione con il Gesù Morto e statua della Madonna, che si snoderà dal Duomo di Santo Stefano Papa, con la partecipazione della Banda. Così a Premilcuore gli incappucciati delle Misericordie portano a spalla la statua del Gesù Morto seguita dalla Madonna Addolorata con un coltello conficcato nel cuore a simboleggiare il dolore, nella processione accompagnata dalla banda dei Carrettieri e guidata dal parroco Massimo Tumini. Nel Bidente a Santa Sofia la processione del Crocifisso, scultura lignea del XV secolo è la più antica di tutte perché si svolge da oltre 500 anni compiendo il giro dei tre ponti, con partenza e ritorno dall’omonima chiesa e accompagnamento musicale della banda Roveroni. Sul colle di Bertinoro (alle 20.30) la celebrazione intitolata del Cristo Morto ha luogo con partenza da San Rocco fino alla Concattedrale. La Via Crucis a Forlimpopoli (20.30) da piazza Martiri di Cefalonia alla chiesa di Santo Spirito guidata dal parroco Stefano Pascucci. Via Crucis domani pomeriggio (alle 15) a Montepaolo, Rocca San Casciano, in serata a San Benedetto in Alpe (alle 20), Dovadola (20.30). A Predappio nella parrocchiale Liturgia della Passione (alle 15), alla sera via Crucis a Fiumana dalla chiesa antica alla parrocchiale (19.30), alle 20 a Predappio Alta, e San Savino e alle 21 a San Cassiano. Il parroco Urbano Tedaldi guida la celebrazione della liturgia della Passione a Pieve Salutare (alle 19) e Castrocaro (21), Meldola Via Crucis dalla chiesa di San Francesco a quella di San Nicolò.