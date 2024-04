Episodio censurabile domenica 14 aprile 2024 in occasione del derby di serie D vinto dal Forlì contro il Victor San Marino con fischi e beceri versi partiti dalla tribuna lato monte all’indirizzo di Deme, giocatore di colore degli ospiti al suo ingresso in campo (56’). Se indicato dall’arbitro a referto, per il Forlì è in arrivo una robusta ammenda.