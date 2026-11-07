Valle del Bidente, nei guai ladro di e-bike che scappa e una donna senza patente che spintona i carabinieri

MELDOLA. Voleva far sparire le proprie tracce in sella a una bicicletta elettrica, ma il suo tentativo di fuga si è infranto contro il tempestivo intervento dei Carabinieri. È partendo dal recupero di una e-bike rubata pochi giorni prima nella provincia di Ravenna che inizia il report dell’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai militari della Compagnia di Meldola, attivi lungo l’arteria che collega Forlimpopoli a Santa Sofia.

Il giovane viaggiava a bordo del mezzo a pedala assistita di provenienza sospetta. Quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile gli hanno intimato l’alt, il ragazzo ha opposto resistenza cercando di dileguarsi. I militari sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma: dai successivi accertamenti è emerso che la bicicletta era effettivamente compendio di un furto denunciato nel Ravennate. La e-bike è stata posta sotto sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario, mentre il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori e alla sicurezza stradale, ha portato anche all’esecuzione di un provvedimento cautelare e a un’ulteriore denuncia.

Il primo è un arresto per condanna definitiva: i Carabinieri hanno notificato un ordine di carcerazione nei confronti di un 37enne residente a Forlimpopoli. L’uomo deve scontare una pena residua – in regime di detenzione domiciliare fino al 5 luglio 2028 – a seguito della condanna definitiva a 3 anni, 1 mese e 11 giorni di reclusione (oltre a 850 euro di multa) per lesioni personali e tentata rapina commessi nel settembre 2024.

Il secondo è una denuncia per fuga, minacce e guida alcolica senza patente: nei guai è finita anche un’automobilista in evidente stato di alterazione etilica. Dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, la donna si è rifiutata di sottoporsi all’alcoltest, arrivando a minacciare e spintonare gli operanti. Dalle verifiche è emerso che la conducente non aveva mai conseguito la patente di guida e che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Per lei è scattata la denuncia per resistenza e rifiuto dell’accertamento alcolico, unitamente alle sanzioni amministrative e al sequestro del mezzo.