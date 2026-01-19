Valle del Bidente: minorenne ai domiciliari per rapina e tentata rapina a Forlì

I Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della permanenza domiciliare disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna di Bologna nei confronti di un minorenne residente nella valle del Bidente, accusato di rapina e tentata rapina commesse nel settembre 2025.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna e condotte dai Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada, sono partite dalle denunce presentate da due minorenni accompagnati dai genitori. I fatti si sono verificati in rapida successione nell’area di un centro commerciale di Forlì, dove a una delle vittime sono stati sottratti 25 euro sotto minaccia.

Gli investigatori hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e proceduto al riconoscimento dell’autore, confermando la ricostruzione fornita dalle due giovani vittime e identificando il presunto responsabile.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, valutati gli elementi raccolti dall’accusa, ha disposto la misura cautelare della permanenza domiciliare per il minore, immediatamente eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Meldola presso l’abitazione del ragazzo.