Val Montone, sopralluogo del viceiministro Bignami sulla Ss 67

A diciotto mesi dalla disastroso alluvione del 2023 il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha indossato ancora una volta il giubbetto giallo catarifrangente per un sopralluogo ai cantieri della Statale 67. Una mattinata per fare il punto su quanto fatto e soprattutto quanto rimane da completare non solo per tornare a circolare contemporaneamente nei due sensi di marcia ma per poter assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini anche in caso di analoghi eventi climatici. «Il Governo sta facendo la sua parte grazie ad Anas raccogliendo le istanze formulate da parte dei sindaci, che ringraziamo per il grande lavoro che stanno facendo – afferma il viceministro –. Anas può mettere in protezione la parte stradale ma tutto il dissesto del versante è compito della Regione che deve metterlo in sicurezza per evitare che questi soldi vengano vanificati da ulteriori movimenti – sottolinea Bignami –. Tutto quello che stiamo facendo è realizzato anche in una prospettiva di mitigazione del rischio ma si deve evitare di vanificare questi sforzi. Ci aspettiamo che la Regione faccia la sua parte perché questi sono gli effetti ma la causa sono le frane».

