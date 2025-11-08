Val Montone, presidio per la Bipres dopo la fumata nera

«L’azienda deve rispondere con chiarezza a tutte le questioni legate a questa crisi, a partire dalle spettanze dei lavoratori. Già nelle prossime ore riconvocheremo il tavolo regionale, dove aspettiamo le risposte dal nuovo amministratore unico».

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, è intervenuto ieri al termine dell’incontro del tavolo regionale di salvaguardia occupazionale per la Bipres Spa di Rocca San Casciano e Portico di Romagna-San Benedetto. Tra i temi al centro del vertice, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il pagamento delle retribuzioni ferme ad agosto e la strategia aziendale di breve periodo, nonché il piano industriale dopo il cambio del management con la nomina di un amministratore unico, Terenzio Maria Servetti, a seguito dello scioglimento da parte dell’assemblea dei soci del consiglio d’amministrazione.

L’assessore regionale, in vista del nuovo incontro, ha posto tre richieste alla azienda. «Occorre chiarire – ha evidenziato Paglia – con una liberatoria il tema del preavviso per i lavoratori che vogliono lasciare l’azienda. E poi ci aspettiamo un piano dei pagamenti dei salari. Inoltre, serve un programma, anche a breve termine, su come l’azienda intende utilizzare la forza lavoro, ovvero chiarire le necessità produttive così da capire l’equilibrio necessario degli ammortizzatori sociali, Contratto di Solidarietà e Cassa integrazione».

Ieri al confronto convocato dall’assessore Paglia, hanno partecipato l’azienda, i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori, i sindaci di Rocca San Casciano e Portico di Romagna-San Benedetto, rispettivamente Marco Valenti e Maurizio Monti, l’Agenzia regionale per il lavoro.

Bipres Spa opera da oltre 50 anni nel settore delle tecnologie meccaniche a servizio di impresa come stampaggio a freddo di lamiere, lavorazioni acciai estetici, carpenteria, montaggi e tornitura. Nei due stabilimenti forlivesi sono occupati una trentina di dipendenti, in sciopero ad oltranza ormai da diversi giorni. A fronte dell’esito negativo dell’incontro sulla vertenza Bipres , si terrà un presidio indetto dalla Fiom Cgil Forlì Cesena, sabato 8 novembre, alle ore 10 in piazza Tassinari a Rocca San Casciano, in occasione dell’iniziativa “Cambio Vita” che vedrà la presenza, tra gli altri, del Ministro Foti e dell’Assessore regionale Allegni.