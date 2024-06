Una persona investita da un treno a Forlì: ha perso la vita un ragazzo

Una persona ha perso la vita investita da un treno in prossimità di Forlì. La tragedia verso le 13.30 di oggi, con la circolazione ferroviaria inizialmente sospesa sulla linea Bologna-Rimini. La circolazione sta iniziando a riprendere a partire dalle 15, con i treni che potranno subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni. Tra Cesena e Forlì la circolazione ferroviaria viene instradata su unico binario. La vittima è un giovane che ha deciso di togliersi la vita. Dalle 15.40 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 110 minuti per 7 Alta Velocità, 7 Intercity e 12 Regionali, 4 Regionali limitati e 9 cancellati.