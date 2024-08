“Confcommercio intende promuovere un referendum per chiedere l’istituzione della Regione Romagna”. A dirlo è Alberto Zattini, direttore di Ascom Forlì. Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Michele De Pascale ha dichiarato agli organi di informazione che due tra le priorità, in caso di vittoria alle elezioni di novembre, saranno l’istituzione della Provincia Romagna e un sistema aeroportuale emiliano-romagnolo. “Ci stupisce - è il commento di Alberto Zattini - che Elena Ugolini, candidata civica appoggiata dai partiti di centrodestra, non abbia fatto cenno alla Regione Romagna, forma istituzionale per la quale la nostra associazione si batte da tempo. Quindi non è in agenda?”.

Tornando a De Pascale, istituire la Provincia Romagna “sarebbe un errore. Già in passato da un ente unico si è poi passati alle Province di Forlì-Cesena e di Rimini: vogliamo tornare indietro? Ribadiamo con forza la necessità di ragionare in termini diversi, cioè di autonomia dell’intero territorio romagnolo”.