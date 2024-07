“Un contratto dignitoso per le forze di Polizia”: mercoledì 31 luglio manifestazione a Bologna

“Chi lavora in Polizia chiede il rinnovo del contratto nazionale; per un Paese più sicuro non servono nuovi reati ma una vera lotta alla criminalità organizzata”.

Inizia così la nota di Silp Cgil Forlì-Cesena, il sindacato che aderisce alla mobilitazione di domani, mercoledì 31 luglio.

“Ad oggi il Governo - continua la nota - non ha ancora avanzato proposte significative per il rinnovo del contratto nazionale di Polizia. Gli incontri tenuti finora non hanno portato ad alcun progresso. Dopo tante promesse i lavoratori e le lavoratrici del comparto sicurezza e difesa restano in attesa di proposte concrete da parte del Governo. Per tutte queste ragioni anche SILP-Sindacato Italiano Lavoratori Polizia CGIL Forlì Cesena sarà a Bologna mercoledì 31 luglio dalle 9 alle 11 davanti alla Prefettura in Piazza Roosvelt per manifestare e chiedere diritti e risposte anche per i lavoratori e le lavoratrici del comparto sicurezza e difesa”.

Le richieste

Queste le richieste dei sindacati al Governo.

1. Garantire per le donne e gli uomini in divisa risorse economiche per un contratto dignitoso che permetta il recupero del potere di acquisto;

2. Un piano di assunzioni straordinario per aumentare gli organici del personale impegnato nei tanti servizi che le forze di Polizia e militari svolgono per la sicurezza di tutte e tutti;

3. Migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori per arginare il fenomeno dei suicidi e garantire i diritti delle donne e degli uomini in uniforme,

4. Garantire la dignità del lavoro;

5. Garantire una pensione dignitosa e l’attivazione della previdenza complementare.