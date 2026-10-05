Un cane resta bloccato in un ruscello a San Paolo in Alpe: salvato dai Vigili del Fuoco

Nella serata di domenica 4 ottobre la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Civitella di Romagna è intervenuta nel territorio di San Paolo in Alpe, all’interno delle Foreste Casentinesi, per il recupero di un cane bloccato all’interno di un ruscello caratterizzato da pareti scivolose. L’animale è rimasto impossibilitato a risalire autonomamente, mentre la proprietaria è riuscita a guadagnare un punto sicuro. Per raggiungere il luogo dell’evento i Vigili del Fuoco hanno effettuato un percorso a piedi di circa 2 ore lungo sentieri in zona impervia. Individuata la posizione del cane, il personale ha attuato manovre di recupero utilizzando tecniche di derivazione alpinistica.