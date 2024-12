Ugl, un positivo bilancio del 2024: “Crescono iscritti e servizi Caf”

“Chiudiamo l’anno di attività sindacale con un aumento degli iscritti e dei servizi Caf e patronato offerti ai lavoratori, alle loro famiglie ed ai pensionati. Anche grazie all’attivazione della nuova sede centrale romagnola in via Bertini a Forlì con una persona, la consulente del lavoro Cinzia Rustignoli, che si occuperà appositamente delle tematiche contrattuali e fiscali”: lo dichiara Filippo Lo Giudice, segretario di Ugl Romagna a conclusione del direttivo sindacale di fine anno.

“Ma teniamo monitorata la situazione economica regionale e nazionale – aggiunge il sindacalista Ugl - perchè le varie situazione di attrito: guerre, aumentato costo dell’energia e dei prezzi, competizioni commerciali internazionali e dazi che a breve saranno imposti in Usa, con conseguente limitazioni all’export e crisi di interi comparti industriali a cominciare dall’automotive, potrebbero ripercuotersi anche nella nostra economia locale. Penso già ad alcune ombre certificate da Unioncamere: la diminuzione dell’1% del valore aggiunto reale prodotto dall’industria in area regionale, la recessione prevista nel 2025 del -7,4% nel comparto delle costruzioni ed una leggera diminuzione delle forze lavoro (-0,7%), che potrebbero ancora incidere sui tassi di occupazione a livello locale”.

Preoccupazioni che sono state espresse nel corso del consueto direttivo di fine anno di Ugl Romagna, rilanciando anche le linee programmatiche per il 2025 e con la cooptazione per acclamazione dei presenti di Francesca Pupillo, attuale Rsu della federazione Costruzioni, e di Francesco Petrucelli, Rsu del comparto Autonomie locali. “Abbiamo riconosciuto e premiato la presenza sul territorio accanto ai lavoratori di Pupillo e Petrucelli, assieme potremo continuare a condurre le battaglie sindacali che hanno caratterizzato la nostra sigla sindacale, proprio nei due settori dove è più sensibile l’intermediazione e la contrattazione”: ha aggiunto Filippo Lo Giudice.

E nei giorni scorsi Ugl Romagna aveva consegnato a Giovanni Ruzzier e Rina Ravaioli due riconoscimenti nella categoria Pensionati per avere raggiunto a vario titolo ottimi traguardi. “Noi, come sempre, porteremo avanti anche nel nuovo anno il nostro impegno per assicurare legalità e sicurezza sul lavoro e continueremo a informare, orientare e sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle fondamentali tematiche delle regole e del valore individuale e sociale del lavoro e dei diritti che devono essere rispettati sempre”: continua il segretario di Ugl Romagna. “Infine, annuncio che continueremo ad adoperarci nell’area vasta socio-sanitaria e con tutti i responsabili dell’area welfare delle amministrazioni pubbliche, ben consapevoli che, con il tasso di invecchiamento della popolazione in aumento, l’assistenza agli anziani ed ai disabili diventerà parte molto importante delle iniziative sindacali e di assistenza in senso lato”: conclude il segretario di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice.