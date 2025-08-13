Turista forlivese muore in spiaggia a Cupra Marittima

Tragedia in spiaggia a Cupra Marittima, dove una donna forlivese di 80 anni, ha perso la vita in seguito a un malore. L’anziana turista martedì mattina si trovava sulla spiaggia quando ha iniziato a sentirsi male. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, insieme alla Polizia Locale e alla Capitaneria di Porto. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento rapido delle squadre di emergenza, per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.