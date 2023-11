Turismo. Forlì a portata dei bambini con la guida per under 11

Alla scoperta di Forlì e della sua storia, tra monumenti, rocche e porte, con tre guide d’eccezione: la patriota Giorgina Craufurd, il ‘gigante’ Icaro e il Drago di San Mercuriale. È l’opportunità per i più piccoli resa possibile dalla guida turistica “Scopri Forlì”, della serie Divertimappe, presentata oggi in conferenza stampa all’hub Iat di piazza Saffi.

Ed è frutto del progetto avviato dal Comune, assessorato al Turismo, per promuovere la città e le sue bellezze tra i bambini delle scuole primarie. “Con questa guida- spiega l’assessore al Turismo Andrea Cintorino- abbiamo voluto colmare un vuoto a beneficio dei più piccoli, regalandogli una pubblicazione turistica che li accompagni insieme ad insegnanti e genitori alla scoperta della nostra amata città”. La guida descrive i principali monumenti e le bellezze culturali e turistiche di Forlì, attraverso percorsi “su misura” sviluppati in maniera semplice e coinvolgente per bambini e bambine tra i sei e 11 anni di età. Tra le pagine si possono trovare illustrazioni, quiz e giochi da fare sul posto o a casa, trasformando il viaggio tra le opere e i luoghi della città in un gioco avventuroso per piccoli esploratori. Le tre guide scelta- Giorgina Craufurd, Icaro e il Drago di San Mercuriale-accompagnano il lettore attraverso i tre itinerari proposti: il primo dedicato a monumenti, arte, aneddoti; il secondo “Passeggiando tra la storia”, il terzo infine dedicato a “Rocche, Porte e Murales”. La realizzazione della guida è stata affidata alla ditta Mediamix, in collaborazione con l’unità Eventi e turismo del Comune che ha coordinato il progetto, con il supporto delle unità Musei e Biblioteca del Servizio Cultura Turismo. La versione e-book della guida turistica sarà disponibile a partire dalla prossima settimana sul sito www.scopriforli.it.