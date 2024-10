Al professionista - al quale era stata affidata, tra l’altro, la gestione del patrimonio di numerosi anziani e nei cui confronti è stata ora disposta la sospensione dall’incarico per la durata di 12 mesi - sono stati, altresì, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per un controvalore di 114.500 euro, pari alla somma sottratta ai propri assistiti. Esaminando le movimentazioni finanziarie effettuate, le Fiamme Gialle del Gruppo di Forlì hanno rilevato, infatti, che l’avvocato aveva trasferito su conti correnti personali ovvero su quelli di propri congiunti e di altre persone, ingenti somme di proprietà dei soggetti amministrati, attraverso bonifici bancari, assegni e prelevamenti in contanti; il tutto in assenza di motivate e documentate ragioni di interesse degli assistiti e in mancanza di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per questi motivi la Guardia di Finanza lo ha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di peculato, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e omissione di atti di ufficio.