Truffa delle società cartiere e sequestro da oltre 21 milioni: nel mirino della Finanza di Napoli anche imprese di Forlì-Cesena VIDEO

Un gigantesco sistema di “banca clandestina” basato su un carosello di fatture false per oltre 100 milioni di euro, società “cartiere” prive di dipendenti o sedi reali e contanti restituiti al netto di una commissione. È la maxi truffa scoperta dalla Guardia di Finanza che oggi ha portato all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per oltre 21 milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla III Sezione (Criminalità Economica) della Procura della Repubblica di Napoli ed eseguita dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma, tocca da vicino anche l’Emilia-Romagna e in particolare il territorio di Forlì-Cesena.