Trovata morta in un’auto a Dovadola nei pressi di un dirupo. Chi era la vittima

Una donna di 58 anni è stata ritrovata morta all’interno della sua auto finita fuori strada in un podere nei pressi di Dovadola. Il decesso di Silvia De Martin sarebbe avvenuto da diversi giorni, visto che il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il sostituto procuratore di turno Federica Messina per capire la dinamica. L’ultimo incontro con il fidanzato sarebbe avvenuto dieci giorni fa dopo una serata a Santarcangelo, nel corso di quella serata ci sarebbe stata anche una discussione e da giorni non c’era più stato nessun contatto tra i due.

L’auto scoperta da una passante

La donna viveva a poche decine di metri dal luogo del ritrovamento. Era una persona molto riservata e si vedeva poco in paese. L’auto, una Fiat Panda, è stata avvistata da una passante nelle prime ore di questa mattina.