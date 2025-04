FORLI. Ritardi, cambi di percorso sulla linea di Ravenna e cancellazioni questa mattina sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini per un investimento all’altezza di Forlì. In alcuni casi si è arrivati anche a 120 minuti di ritardo. La circolazione è stata sospesa alle 7 per consentire gli accertamenti della autorità giudiziaria. A cominciare dalle 10 la circolazione è tornata quasi alla normalità anche se in alcuni casi ci sono ancora ritardi di un’ora.