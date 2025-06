FORLI’. La circolazione ferroviaria è stata sospesa fra Cesena e Forlì, sulla linea adriatica a causa dell’investimento di una persona avvenuto a Forlimpopoli attorno alle 13 e per il conseguente intervento dell’autorità giudiziaria per i rilievi. I treni hanno subito modifiche, ritardi e cancellazioni. A partire dalle 15.15 è ripresa la circolazione anche se su un binario unico per cui il ritorno alla normalità richiederà almeno qualche ora di tempo.