Treni, circolazione sospesa dopo il ritrovamento di un cadavere sulla linea Bologna-Rimini, ritardi e cancellazioni

RIMINI. Circolazione dei treni sospesa questa mattina, a partire dalle 6.15 dopo il ritrovamento di un cadavere sulla linea Bologna-Rimini all’altezza del comune di Gambettola, zona via Pascucci. Alcuni treni sono stati dirottati sul percorso alternativo via Ravenna. Altre corse sono state sospese. Per consentire i rilievi disposti dall’autorità giudiziaria, nel corso della mattinata è stato possibile riaprire alla circolazione solo un binario.

Ecco le ultime informazioni diffuse da Trenitalia.

I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati sul percorso alternativo e subire limitazioni di percorso.

I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) oggi ferma anche a Cesena e Faenza.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:30) da Rimini viaggia come nuovo treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:10).

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:10) oggi termina la corsa a Pesaro.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35).

I passeggeri da e per Forlì, Modena, Parma e Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:10) oggi ferma anche a Piacenza.

Il treno Intercity 603 Milano Porta Garibaldi (5:09) - Lecce (16:51) oggi è instradato sul percorso alternativo da Faenza a Rimini via Ravenna e Granarolo. Non ferma a Forlì e Cesena.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono proseguire il viaggio da Bologna Centrale con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.

I passeggeri in partenza da Forlì e Cesena possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.