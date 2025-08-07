Tredozio: viola il divieto di avvicinamento, 71enne in carcere

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Tredozio hanno arrestato un 71enne, per la “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale”. L’uomo, sottoposto alla misura preventiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con il divieto di dimora nel comune di Tredozio e divieto di avvicinamento alle persone offese residenti nello stesso comune, nella mattinata di ieri veniva segnalato, ai carabinieri, all’interno di un’abitazione adiacente a quella delle vittime, nonostante i divieti. Una volta rintracciato l’uomo dichiarava, falsamente, di trovarsi in quella abitazione in quanto proprietario. Per le violazioni commesse, il medesimo veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria ed allontanato dal posto.Nella stessa serata, l’uomo tornava ad occupare nuovamente la stessa casa manifestando di non avere nessuna intenzione di allontanarsi. Pertanto, colto in flagranza di reato, i Carabinieri procedevano al suo arresto. A conclusione delle formalità di rito, nel primo pomeriggio si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale di Forlì che ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.