Tredozio, la frana di Monte Faggeto, la Provincia: “La Sp 86 è una strada fragile e ha bisogno di importanti interventi”

In merito alla frana del giorno di Natale sulla strada provinciale n. 86 “Tramazzo”, in località Monte Faggeto nel Comune di Tredozio, la Provincia di Forlì-Cesena ha inviato una nota per fare il punto della situazione: “Nella tarda mattinata del giorno di Natale, 25 dicembre 2025, a causa delle copiose precipitazioni, la SP 86 è stata interessata da una frana che ha determinato l’interruzione della circolazione stradale. La Provincia si è attivata immediatamente e nell’arco di poche ore una ditta specializzata ha portato sul posto un escavatore meccanico cingolato con l’intento di liberare la carreggiata, ostruita dal terreno scivolato dal versante di monte. Le operazioni si sono dovute interrompere a causa del continuo scivolamento di ulteriore materiale ed acqua percolante da monte, del protrarsi delle piogge e del sopraggiungere del buio, condizioni che non garantivano più la sicurezza degli operatori. I lavori, come concordato tra Provincia, Comune e Protezione Civile, sono ripresi nella mattinata di venerdì 26 dicembre ed hanno consentito di rendere transitabile la strada a partire dalle ore 12. Si tratta della riattivazione di parte di un vasto movimento franoso occorso nel maggio del 2023 che ha interessato esclusivamente il versante di monte; la carreggiata non ha riportato danni strutturali. È previsto per lunedì 29 dicembre un sopralluogo tecnico per verificare l’entità complessiva del dissesto e appurare se è possibile riaprire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza”.

“In merito alle dichiarazioni rese da Fratelli d’Italia - continua la nota - la Provincia di Forlì-Cesena ritiene opportuno sottolineare che, a seguito delle alluvioni del 2023 e del 2024, sono stati censiti, sulle sole strade di competenza provinciale, che hanno un’estensione di oltre 1000 km, danni per oltre 250 milioni di euro. Ad oggi risultano conclusi o in fase di realizzazione interventi per oltre 84 milioni di euro sull’intero territorio provinciale impegnando tutte le risorse messe a disposizione dalla struttura commissariale. Riteniamo ingeneroso e ingiusto, l’attacco all’Amministrazione Provinciale, ai suoi Amministratori e tecnici, che si stanno impegnando, con le risorse e le forze a disposizione, per migliorare le condizioni di sicurezza delle strade di tutta la Provincia di Forlì-Cesena”.

Per quanto riguarda le condizioni della strada provinciale n. 86, non più tardi del mese di ottobre scorso il vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci, insieme alla Dirigente del Servizio Viabilità Barbara Luchetti, al sindaco di Tredozio Giovanni Ravagli ed altri amministratori del Comune aveva effettuato un sopralluogo lungo l’intero tracciato per verificarne i punti di maggiore criticità e tentare, con risorse dell’Ente, di ripristinare il transito verso la SP 55 “San Benedetto-Marradi” oggi interrotto.

“Siamo pienamente consapevoli della fragilità della SP 86 – dichiara il Vicepresidente della Provincia Roberto Cavallucci – e dell’importanza che ha la strada per il Comune di Tredozio, per i cittadini e le imprese di quel territorio. Mi rammarico per quanto accaduto e per il disagio occorso; è nostra intenzione intervenire sulla SP 86, che necessita di importanti interventi di messa in sicurezza, appena si renderanno disponibili le risorse finanziarie da parte della Struttura commissariale per la ricostruzione. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Comune, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e tutti gli intervenuti. Un grazie particolare lo rivolgo a tutti gli operatori e tecnici della Provincia di Forlì-Cesena che insieme all’impresa, in meno di 24 ore, hanno consentito la riapertura della strada”.