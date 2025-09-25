Tredozio, incendio nella notte distrugge il bar

Incendio nella notte e bar distrutto a Tredozio. All’1.40 di questa notte, le squadre dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, Modigliana e Forlì sono intervenute in Via XX Settembre un incendio sviluppatosi in un bar. L’intervento ha visto il supporto anche di una squadra del distaccamento di Faenza. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intero stabile. A seguito dell’incendio, gli appartamenti sovrastanti hanno riportato danni da fumo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.