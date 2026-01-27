Tredozio, il sindaco, dopo la caduta del masso: “Non avvicinatevi”

TREDOZIO. «In merito a quanto accaduto ieri in località Le Volte, l’Amministrazione Comunale tiene a precisare la reale evoluzione dei fatti e le azioni già intraprese. È doveroso fare chiarezza per rispetto dei cittadini. A seguito del distacco roccioso avvenuto ieri alle 9.30, la macchina comunale si è mossa istantaneamente. Già alle ore 11.00 di ieri mattina, l’Amministrazione, l’Ufficio Tecnico e geologi esperti erano sul posto per valutare la situazione. Non si è atteso, si è agito subito». Con queste parole interviene il sindaco Giovanni Ravaglia dopo la caduta del grande masso sull’ostello.

«È stata rilevata l’instabilità di un secondo blocco roccioso», spiega il sindaco. «Per questo motivo: l’area è stata immediatamente chiusa al pubblico (si raccomanda di non avvicinarsi per nessun motivo); è stata attivata la Somma Urgenza e la Protezione Civile; venerdì verrà effettuato il sopralluogo con la Regione; stiamo programmando l’intervento di ditte specializzate di rocciatori per installare reti e consolidare la parete in via definitiva».

Il monitoraggio ha riguardato anche le abitazioni private vicine «che, pur non essendo in pericolo imminente, verranno ulteriormente tutelate dai lavori previsti».

«Cogliamo l’occasione per ricordare che, di fronte a queste situazioni, il miglior servizio che si può rendere alla comunità è la collaborazione concreta, non la produzione di articoli e post social che chiedono interventi già avviati», spiega in riferimento ad alcune dichiarazioni apparse in queste ore. «La sicurezza dei cittadini si garantisce con la presenza e il lavoro tecnico, non con le parole spese a mezzo stampa».