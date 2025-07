Incidente nella prima mattinata di oggi a Tredozio. Verso le 6.30, squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Modigliana e Rocca San Casciano, sono intervenute a Tredozio in via Portichese per un incidente stradale. Le squadre operavano per liberare il conducente bloccato in una delle due vetture coinvolte facendolo uscire dall’abitacolo e mettevano in sicurezza lo scenario. Nessuno dei due conducenti per fortuna necessitava di cure mediche, sul posto Carabinieri.