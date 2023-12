Tredozio, dopo il terremoto, l’ufficio postale si sposta nel container

Dopo il terremoto, l’ufficio postale di Tredozio è in un container. Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale Mobile di via San Giorgio 7, adibito temporaneamente al pubblico dopo gli eventi sismici dei mesi scorsi, sarà trasferito in un container, posizionato in Piazza XXV Aprile, per garantire ai cittadini tutti i servizi postali e finanziari compreso il ritiro delle raccomandate. Per consentire i lavori di trasloco l'ufficio postale mobile rimarrà chiuso due giorni (dal 19/12/2023 al 20/12/2023) per poi riaprire al pubblico nella nuova sede giovedì 21 dicembre.

I cittadini potranno servirsi degli Uffici Postali vicini di:

- Modigliana, sito in Piazza Berlinguer 22, aperto tutti i giorni dalle 8:20 alle 13:35 e sabato dalle 8:20 alle 12:35.

- Faenza, in via Naviglio 16, aperto tutti i giorni dalle 8:20 alle 19:055 e sabato dalle 8:20 alle 12:35.