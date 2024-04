Tredozio. Casone vince il palio dell’uovo, nella sfilata domina il Nuovo

Casone conquista il palio dell’uovo vincendo “facile” contro i rioni rivali. Sono 20 i punti finali per i vincitori, contro i 9 dei secondi classificati a pari merito Borgo e Piazza, ultimo il Nuovo.

La vittoria nella sfilata è andata invece al rione Nuovo che per l’occasione indossava i panni dell’inverno. Quest’anno, infatti, ogni rione rappresentava una stagione. Ma la vera vittoria è collettiva, ieri è stata una grande festa per tutti e, complice la bella giornata, hanno assistito al palio tantissime persone, arrivate a Tredozio anche da fuori, che si sono posizionate lungo il fiume dove si svolgevano le varie sfide (battaglia delle uova, uovo nel pagliaio, tiro alla fune e uovo al bersaglio).

«Intorno al fiume era tutto pienissimo di gente che ha assistito alle sfide - afferma la sindaca Simona Vietina - prima delle gare la sfilata dei rioni, che rappresentavano le stagioni, è stata fantastica. Siamo stati uniti anche nel palio, è stata una giornata bellissima, tutti insieme abbiamo fatto vedere quanto è unita la comunità. Ringrazio tutti i volontari, i rioni e soprattutto il presidente della proloco Matteo Bendoni, perchè ha realizzato un palio veramente molto bello. E non era scontato dopo tutto quello che è successo e dopo il rinvio per maltempo - sottolinea la sindaca -. Un palio così bello non l’ho mai visto. Eventi come questo fanno bene, vedi il paese che ha voglia di rialarzarsi dopo tutto quello che ha passato e ce la fa. Abbiamo dimostrato anche che i turisti quest’estate possono venire tranquillamente a Tredozio perchè c’è prorio la voglia di proporre ancora più di prima da parte della cittadinanza. Avremo un’offerta turistica ancora migliore di prima».

Soddisfatto anche Bendoni: «Considerato che era stata rimandata c’era qualche rischio, invece è venuta bellissima anche stavolta - afferma il presidente della proloco - i rioni hanno fatto tantissimo. Lo stand della proloco ha lavorato a pieno ritmo fino a sera. E’ stato un bel lavoro di squadra e la festa è riuscita grazie alla collaborazione di tutti».