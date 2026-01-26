Tredozio. Cadono massi sull’ostello, è allarme

Cadono massi sull’ostello comunale di Tredozio. A lanciare l’allarme è l’ex sindaca Simona Vietina. “Questa mattina - scrive - un masso di grandi dimensioni è precipitato sopra l’ostello comunale. Un secondo masso risulta attualmente visibilmente instabile e potrebbe staccarsi in qualsiasi momento, rappresentando un pericolo imminente per persone e strutture. La situazione è estremamente grave e non può essere sottovalutata. Il rischio di ulteriori crolli è concreto e richiede un’azione tempestiva per evitare conseguenze potenzialmente drammatiche”.

Secondo Vietina “non si registra alcun intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. Come cittadina residente, profondamente legata e preoccupata per la sicurezza del proprio Comune, rivolgo un appello affinché si agisca senza ulteriori ritardi”. L’ex sindaca conclude chiedendo “con urgenza l’attivazione di una procedura di somma urgenza e l’immediato coinvolgimento di una ditta specializzata in interventi su pareti rocciose, come quella che già aveva operato in passato in località Rive, al fine di mettere in sicurezza l’area e prevenire nuovi crolli”.