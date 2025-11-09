Tragedia all’isola d’Elba, una 54enne forlivese muore dopo l’immersione

Una subacquea di 54 anni, residente a Forlì, ha perso la vita in seguito a un malore improvviso durante un’immersione all’isola d’Elba. Il tragico episodio si è verificato questa mattina poco prima delle 11 al largo della spiaggia di Sant’Andrea, nel territorio comunale di Marciana Marina (Livorno).

Durante l’immersione con autorespiratore, la donna ha accusato un malore. Una volta riemersa e salita sull’imbarcazione di supporto, è stata colpita da una sincope. I compagni di immersione hanno immediatamente allertato il 112 e avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente l’elicottero del servizio sanitario Pegaso 2, un’automedica proveniente da Portoferraio e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marciana Marina. La subacquea è stata trasportata al molo della spiaggia di Sant’Andrea, in località Zanca, dove il personale medico del 118 ha continuato i tentativi di rianimazione. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il medico ha dovuto constatare il decesso della donna.