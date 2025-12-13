Tragedia a Forlimpopoli, scende dal trattore e viene travolto e ucciso da un’auto

Scende dal trattore e viene investito mortalmente da un’auto. Tragedia nella prima mattinata di oggi a Sant’Andrea di Forlimpopoli, dove un 61enne è stato travolto e ucciso in via San Paolo. Sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica, ma non c’è purtroppo stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri di Meldola per i rilievi, oltre ai Vigili del Fuoco. Il 61enne aveva accostato il trattore sulla destra della strada e una volta sceso è stato colpito da una Mercedes che transitava. Non si esclude che l’autista della Mercedes possa essere stato abbagliato dal sole. Il corpo dello sfortunato conducente del trattore è finito nel fosso adiacente, recuperato dai Vigili del Fuoco.