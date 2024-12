Tracce del vero inverno: un po’ di neve e termometro sotto lo zero a Campigna

Verso il week-end temperature in ribasso e termometro stabilmente sotto lo zero a Campigna, con un leggero strato di neve e -3° poco prima delle 9 del mattino. Come riporta Arpae Emilia-Romagna, le temperature caleranno fino a domenica, quando il transito di un rapido impulso perturbato apporterà un peggioramento con deboli precipitazioni che risulteranno anche a carattere nevoso sui rilievi centro-orientali. Tempo nuovamente stabile nella giornata di lunedì con tendenza a peggioramento sul settore orientale a termine periodo. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie e nel complesso risulteranno pari o lievemente inferiori alla media stagionale.