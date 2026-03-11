Tra Forlì Calcio e Forlifarma un accordo che va oltre lo sport

La stagione 2025-2026 segna una svolta storica per lo sport cittadino: il ritorno del Forlì in serie C. Dopo otto anni di assenza, il salto tra i professionisti ha riacceso un entusiasmo travolgente, diventando volano di nuove sinergie territoriali. In questo scenario di rinascita, Forlifarma Spa ha scelto di scendere in campo al fianco del club biancorosso con una sponsorizzazione e una convenzione speciale. L’accordo tra le dieci Farmacie Comunali e la società di viale Roma non è solo un supporto economico, ma un progetto di responsabilità sociale. L’obiettivo è promuovere stili di vita sani e consolidare il legame tra attività fisica e benessere, partendo dai giovani del vivaio fino alle famiglie dei tifosi. «Vogliamo costituire una rete di tutela del benessere che rafforzi il tessuto sociale», spiega l’amministratore unico di Forlifarma, Vittorio Manes. Soddisfazione condivisa dal presidente del Forlì Fc, Gianfranco Cappelli, che vede nella partnership un’unione tra eccellenze locali: «È un onore accogliere Forlifarma; insieme puntiamo al benessere della nostra comunità». Le farmacie diventano così un punto di riferimento quotidiano per tutto l’universo biancorosso, unendo l’orgoglio per i colori della città alla cultura della prevenzione.