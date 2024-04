Tour de France, cambio di percorso: si farà il passo del Carnaio

SANTA SOFIA. Operazione Tour de France. Mancano meno di 100 giorni al via della Grand Boucle che per la prima volta partirà dall’Italia con la tappa inaugurale da Firenze a Rimini di 206 chilometri corredata da sette gran premi della montagna. In attesa dello start, sabato 29 giugno alle ore 12 dal Viola Park, poco distante dalla casa natale di Gino Bartali, (dopo la foto istituzionale in piazza della Signoria) sono in corso i lavori di asfaltatura sulle strade su cui transiterà la carovana. Per la Statale 67 in uscita da Firenze è già in opera il manto bituminoso ed altri interventi sono in fase di realizzazione.

«Per quanto è di competenza del territorio di San Godenzo, verrà eseguita la messa in sicurezza di tutto il tratto della SS67 fino alla frazione di Osteria Nova (oltre il passo del Muraglione in direzione San Benedetto in Alpe ndr), con relativa asfaltatura, inoltre, verranno eseguiti lavori dello stesso tipo sulla provinciale 9ter del Rabbi» dichiara Francesca Oliva, vicesindaca di San Godenzo comune confinante con la Romagna da cui inizierà la prima ascesa di giornata in direzione del Valico dei Tre Faggi, a 930 metri di altitudine.

I lavori di asfaltatura

Nel versante romagnolo, Daniele Valbonesi nella doppia veste di sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale con delega alla viabilità per il forlivese, spiega: «Abbiamo terminato la prima tranche di asfalto lungo la Sp3 del Rabbi dal confine della Toscana al bivio per Fiumicello i successivi interventi sui restanti 5 km sono previsti a maggio insieme al manto per il Monte delle Forche verso Galeata e la Sp4 del Bidente. Già spesi 350mila euro ma si arriverà al milione, non tutti di competenza della Provincia».

Il tratto più impegnativo della Bidentina è a Pianetto dove era caduta la frana nel periodo dell’alluvione. «Il progetto esecutivo – prosegue Valbonesi - è in corso di approvazione e verrà finanziato per 2 milioni di euro dalla struttura commissariale del Generale Figliuolo. Anche questi lavori partiranno a maggio, faremo un cronoprogramma preciso per evitare problemi alla viabilità». Intanto l’entusiasmo cresce di giorno in giorno ed ai sold-out della Riviera Adriatica fanno da contraltare le previsioni sui 40 chilometri da Firenze a San Godenzo dove sono attese centinaia di migliaia di spettatori.

Sostituita la salita di Spinello

D’altra parte, il Tour dopo i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi è l’evento più seguito al mondo e per raccontarlo arriveranno 4500 giornalisti con 196 paesi collegati. Così anche i comuni dell’Appennino si preparano ad accoglierne il passaggio in un clima di festa. «Una settimana prima, il 22 giugno – aggiunge il sindaco Daniele Valbonesi – faremo un’iniziativa con le associazioni mentre sabato 29 il fulcro sarà in piazza Garibaldi. Ulteriore soddisfazione è aver saputo che Santa Sofia è stata scelta come sede di un traguardo volante collocato sul viale di ingresso, prima della rotonda. L’organizzazione ha variato l’itinerario dei corridori che per andare a Bagno di Romagna non saliranno da Spinello ma transiteranno dal passo del Carnaio». Anche a Premilcuore si registra un crescente fermento. «Sulla facciata della torre dell’Orologio – dichiara l’assessore Gabriele Conti – abbiamo appeso un banner celebrativo di 4 metri per 3, uno sarà installato sopra la merlatura visibile alla telecamera dell’elicottero, un altro di 2,5 metri per 15 ai lati della provinciale con la dicitura “Premilcuore città del Tour”». «Perché il Tour – commenta la sindaca Ursula Valmori - è una grande opportunità per promuovere il territorio ed avere importanti ricadute sull’economia locale».

Il Tour passerà da Galeata entrando nel cuore della cittadina. «Insieme alle associazioni ci stiamo organizzando per questo evento, metteremo un banner sul ponte di San Zeno il primo punto di entrata nel comune – dichiara la sindaca Francesca Pondini – i corridori scendendo dal monte entreranno in centro paese da via IV Novembre, da poco ripavimentata, che normalmente si percorre in senso inverso. Quindi sulla alla rotonda della Sp4 in collaborazione con SpazioArte sarà installata una scultura celebrativa dell’evento».