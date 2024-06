Tour de France a Forlì-Cesena: orari, passaggi e divieti, tutto quello che c’è da sapere

Il Tour de France, il più importante evento ciclistico internazionale, per la prima volta si svolgerà per le tre tappe iniziali in Italia. Ben due delle tre tappe interesseranno la provincia di Forlì-Cesena sabato 29 giugno, con la tappa 1 Firenze - Rimini, domenica 30 giugno, con la tappa 2 Cesenatico-Bologna.

Il passaggio dei corridori lungo il percorso sarà preceduto di due ore dal passaggio della carovana pubblicitaria.

I Comuni della nostra Provincia interessati dal percorso sono: Premilcuore, Santa Sofia, Galeata, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone nella giornata di sabato; Cesenatico nella giornata di domenica.

Prima tappa 29 giugno

La carovana dei corridori, proveniente da Firenze, dal Valico dei Tre Faggi, entrerà in Romagna nel territorio provinciale alle ore 12,00 circa, tramite la SP3 “DEL RABBI”, attraversando il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Superata la cittadina di Premilcuore continuerà a scendere lungo la valle del Rabbi fino a raggiungere la località Strada San Zeno. Qui, attraversato il ponte sul fiume Rabbi, la corsa imboccherà la SP24 “FORCHE”, che verrà percorsa tutta fino a raggiungere la val Bidente, nel centro abitato di Galeata. Sul valico delle Forche si assisterà al Gran Premio della Montagna.

Attraversato l’abitato di Galeata, la tappa proseguirà immettendosi sulla SP4 “DEL BIDENTE”, che verrà percorsa per un tratto, fino al centro di Santa Sofia, per poi svoltare verso la SP26 “CARNAIO”, sulla quale, al valico, si assisterà al Gran Premio della Montagna.

Oltrepassato il valico del Carnaio la corsa continuerà in discesa fino a San Piero in Bagno, nella Valle del Savio, per poi immettersi sulla SS71 Umbro Casentinese in direzione Cesena.

È poi previsto il transito dai centri abitati di Sarsina e di Mercato Saraceno dove, attraversato il ponte sul fiume Savio, verrà imboccata la salita del Barbotto, SP12 “BARBOTTO”, che sarà percorsa tutta fino ad immettersi sulla SP11 “SOGLIANO”, in direzione Savignano di Rigo e poi fino al confine con la Provincia di Rimini alle ore 14,20 circa. Anche al valico del Barbotto si assisterà al Gran Premio della Montagna.