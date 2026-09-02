Torna il Predappio Buskers Street Festival

La settima edizione di Predappio Buskers Street Festival riunisce compagnie e performer delle realtà più apprezzate fra gli artisti di strada. La manifestazione, sempre ad ingresso gratuito, è come al solito articolata su due giornate, l’anteprima di oggi (dalle 19.30) all’area verde di Fiumana e domani (dalle 18.30) a Predappio.

Tra i protagonisti figurano LaPè – Bee Fire con lo spettacolo di fuoco e fiamme, Katastrophic Circus, compagnia di clown con pallone gigante, il duo acrobatico Hygge Circus, giovane realtà che presenta il poetico spettacolo Fili di Luce, Exalto specializzata in danza aerea e acrobatica su lollipop. Il pubblico potrà inoltre ammirare Garbén – La magia di un incontro, uno dei più suggestivi spettacoli itineranti sui trampoli, Clown Japo, artista dalla lunga esperienza internazionale e Piero Ricciardi, tra i performer italiani più apprezzati, protagonista di numerose rassegne internazionali con il travolgente Why Not? – Circo, Gioco e Rock’n’Roll. A rendere ancora più suggestivo il festival la scenografica Horse Parade, grande parata luminosa che ha animato eventi e manifestazioni in Italia e all’estero, e l’intenso spettacolo verticale L’Omino Blu, capace di coniugare teatro, poesia e arti aeree. Novità dell’edizione 2026 sono: Le Bolle di Strudel, artista che ha fatto delle bolle di sapone giganti un vero linguaggio teatrale, e Skizzo Show di Riccardo Serra, riconosciuto per la travolgente energia con cui porta comicità, giocoleria e improvvisazione nelle piazze. Ad accompagnare la manifestazione un ricco programma musicale con Marco Franchini, protagonista dello spettacolo Just Me – Chitarra, Voce e la Soria della Musica, la band Malibu, con sonorità indie, funk e groove e il folk di Mr.Hope. Lungo tutto il percorso con spettacoli in sequenza oraria ripetuta così da non perdere nessuna attrazione, sarà presente un’area di food truck, punti beverage, una zona park per bambini e il mercatino creativo con artigiani, illustratori, designer e associazioni del territorio per valorizzare le eccellenze locali e a creare un’importante occasione di incontro tra cultura, commercio e socialità.

«Il Predappio Buskers Street Festival organizzato dal Comune con il Teatro delle forchette si conferma - dichiara l’assessore Luca Ulivi - un vero progetto culturale che trasforma gli spazi pubblici in luoghi di incontro, creatività e condivisione, rilanciando il centro storico attraverso il linguaggio universale dell’arte di strada con un’offerta artistica accessibile a tutti. Una scelta che conferma la volontà dell’organizzazione di riportare a Predappio un evento di qualità, capace di attrarre pubblico anche da fuori regione e di inserire il festival tra gli appuntamenti di riferimento del panorama nazionale».